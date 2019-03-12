رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع وفد كندى إنشاء درجات علمية مشتركة

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، وفد جامعة شيردن الكندية، لبحث فرص التعاون الممكنة، وإنشاء درجات علمية مشتركة، من خلال إنشاء برامج مشتركة حديثة.

وقال الدكتور الكردى، أنه تم الإتفاق مع الوفد الكندى على توقيع اتفاقية تعاون مشتركة لبدء الخطوات التنفيذية فى العمل على إنشاء هذه البرامج، وقضاء جزء من الدراسة بين جامعة الإسكندرية وكندا، كما تم الاتفاق على تقديم دورات تدريبية صيفية للطلاب بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية.

حضر اللقاء، الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لشئون تدويل التعليم العالى والتعاون الدولى.