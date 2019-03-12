رئيس جامعات إفريقيا: نشكر السيسى على استضافة مقر الاتحاد الإفريقى بمصر

كتب لؤى على

قال الدكتور أورلاندو أنتونيو، رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، إن التعليم العالى فى إفريقيا بدأ يتخذ منحنى إيجابي خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مؤسسات التعليم العالى فى إفريقيا، ينبغى أن تحظى بدعم ومساندة كافة مؤسسات الدول المختلفة، حتى تسطيع القيام بدورها.

واضاف رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، خلال كلمته فى حفل افتتاح المقر الإقليمى لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجامعة الأزهر، أن اتحاد الجامعات الإفريقية سيعقد خلال شهر يوليو القادم المؤتمر الدورى فى رحاب جامعة الأزهر، مؤكدا أن الاتحاد يسعى للتوسع خلال الفترة القادمة، وأن هناك 700 جامعة بإفريقيا ولكنها لا تستطيع استيعاب كافة أبناء القارة، نظرا لعدد السكان فى الدول التابعة له.

وأوضح رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية، أنه يجب بناء شراكات وتحالفات كبيرة مع المؤسسات الدولية، حتى تسطيع الجامعات القيام بدورها، مشددا على أن الاتحاد الإفريقي يتوجه بخالص الشكر لمصر لاحتضانها مقر شمال فريقيا، وأن هذا يدل على مكانة مصر المتميزة فى القارة، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.

شارك في الحفل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور أورلاندو أنتونيو، رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، والدكتور ايتيان أهيلي، الأمين العام لاتحاد الجامعات الأفريقية، ولفيف من المسؤولين وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية.

وتنطلق يوم الخميس القادم أولمبياد طلاب الجامعات الأفريقية، الذى تستضيفه جامعة الأزهر، بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات المصرية، في الفترة من 14 إلى 18 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 600 رياضي من طلاب الجامعات الأفريقية، وذلك في أكبر حدث رياضى طلابى أفريقى تستضيفه مصر.

وتعقد هذه الفعاليات في إطار سلسلة الأنشطة والمبادرات التى أطلقها الأزهر الشريف، بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال عام 2019، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة استثمار وتَوظيف كلّ عناصرِ الثّقل الأزهرى فى أفريقيا، لمواكبة التحركات المصرية تُجاهَ القارة السمراء.