رئيس الوزراء يتابع استعدادات تجهيز استادات بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم

وخلال الاجتماع عرض وزير الشباب الموقف بشأن كل استاد على حدة، وتطور الأعمال والتجهيزات التى تتضمن رفع كفاءة غرف الملابس، والعيادة، ووحدة كشف المنشطات، والمدرجات، ودورات المياه، بالإضافة إلى تجميل مداخل ومخارج الاستادات، والمناطق المحيطة بها.

واطمأن رئيس الوزراء إلى أن أعمال التجهيز تسير وفقا للخطة المستهدفة فى كافة الملاعب والاستادات، وكذا فيما يخص ملاعب التدريب سواء الملحقة بالملاعب الرئيسية، أو ملاعب التدريب المنفصلة للفرق المشاركة فى البطولة.

وقد وجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار هذا الجهد والأداء بنفس المعدلات حتى يتسنى الانتهاء من كافة الأعمال قبل افتتاح البطولة بوقت كاف، بحيث يكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباراة تجريبية قبل البطولة على كل ملعب على حدة وفقا لما هو متبع، مع قيام وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة لدعوة شخصيات رياضية بارزة على المستوى العالمى للمشاركة فى حفل سحب قرعة البطولة.