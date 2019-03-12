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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12/3/2019 بمحافظات مصر

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12/3/2019 بمحافظات مصر درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

 

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى الغرب والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

 


وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

 
 
الصغرى العظمى
 
القاهرة 13 27      
 
شبين الكوم 12 26
 
طنطا 11 25
 
دمنهور 10           24
 
الإسكندرية 10       24
 
بلطيم 13 24
 
مطروح 09 24     
 
السلوم 08 25       
 
سيوة 06 27        
 
بورسعيد 13 21    
 
دمياط 14 21
 
الزقازيق 13 25
 
الإسماعيلية 12 27
 
السويس 11 26     
 
العريش 10 24     
 
رفح 09 23         
 
رأس سدر 11 24   
 
نخل 04 28
 
نويبع 16 27
 
طابا 12 26         
 
كاترين 05 22      
 
الطور 15 25       
 
شرم الشيخ 18 27  
 
الغردقة 15 26      
 
مرسى علم 14 26  
 
الفيوم 11 27        
 
بني سويف 11 27 
 
المنيا 10 28        
 
أسيوط 09 28      
 
سوهاج 09 29
 
قنا 10     30
 
الأقصر 10           31
 
أسوان 12            32
 
أبوسمبل 13 31    
 
الوادي الجديد 12 30          
 
شلاتين 16           28
 
أبورماد 16           27
 
رأس حدربة 17      26
 
حلايب 17            26
 
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية:

 
الصغرى العظمى
 
مكة المكرمة 23 35
 
المدينة 15            29        
 
الرياض 10          26
 
المنامة 17            23
 
أبوظبي 16           25
 
الدوحة 14            26
 
الكويت 11           25
 
دمشق 05 20
 
بيروت 14           20
 
عمان 08 20
 
القدس 10 20
 
غزة 12   21
 
بغداد 10  25
 
مسقط 20 24
 
صنعاء 09            25
 
الخرطوم 21         37
 
طرابلس 10          17
 
تونس 08 18
 
الجزائر 10 18
 
الرباط 10            23
 
نواكشوط 19         32
 
 

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 
الصغرى العظمى
 
أنقرة 07  16        
 
إسطنبول 07         16
 
إسلام آباد 10         20
 
نيودلهى 16          28
 
جاكرتا 24            29
 
بكين 01 15
 
كوالامبور 27        34
 
طوكيو 08           17
 
أثينا 07   19
 
روما 02  17
 
باريس 04            12
 
مدريد 03 18
 
برلين 02 07
 
لندن 04   10
 
مونتريال -07         01
 
موسكو -06          02
 
نيويورك 02         13
 
واشنطن 01 15

 


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