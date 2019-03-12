دار الهندسة: معرض MIPIM فرصة لتعريف المؤسسات الدولية بالمشروعات المصرية

كتب أحمد حسن

أكد المهندس يحيى زكى، مدير دار الهندسة بمصر، والتى تشرف على إعداد العديد من المشروعات القومية والبرامج التنفيذية أن المكتب يشارك فى معرض MIPIM هذا العام بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لعرض مشروعات كابيتال بارك، والتى تضم الحدائق المركزية للعاصمة الإدارية، وأبراج منطقة الأعمال المركزية.

وقال المهندس يحيى زكى: يعتبر المعرض هذا العام فرصة رائعة لتعريف المؤسسات الدولية والمشاركين عموما بمشروعات الدولة المصرية والخطط الطموحة للتنفيذ، مؤكدا أن مصر تشهد طفرة عمرانية حاليا غير مسبوقة، كما أن قطاع الاستثمار العقارى هو أحد القطاعات الواعدة.

وأوضح المهندس عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقاري أن الشركة تشارك في الجناح المصري لمؤتمر MIPIM الدولي بمدينة كان الفرنسية، مضيفا: "تهدف سيتي إيدچ من تواجدها هذا العام بـ MIPIMإلي تفعيل استراتيجيتها المعنية بجذب المستثمرين الأجانب لمشروعاتها الاسكانية و ومشروعاتها متعددة الاستخدام، كالأندية و المباني التجارية و الادارية، علاوة علي مشروعات الرعاية الصحية والضيافة والمؤسسات التعليمية.

وأضاف: لقد قمنا خلال 2018 – ضمن خطتنا التوسعية طويلة المدي لتصدير العقار المصري – بالمشاركة في معارض عقارية دولية بالإمارات وانجلترا. كما قمنا بتعيين فريق لنا بكل من المملكة المتحدة ليكون منوطاً بالتسويق بالدول الأوروبية، وفريق آخر بالإمارات للتسويق بمنطقة الشرق الأوسط، و فريق ثالث بنيجيريا للتسويق بالدول الأفريقية. أما فيما يخص معرض MIPIM تحديداً، فمن المخطط أن يضم وفد الشركه مديرى إدارات الهندسة والتطوير، والاستثمار، والتسويق والمبيعات للالتقاء بنظرائهم من الدول الأخري لتبادل الخبرات والبحث عن فرص التعاون.