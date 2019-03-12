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حبس 7متهمين جدد فى مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 08:23 ص
حبس 7متهمين جدد فى مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة السجن - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس 7 متهمين  15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في  اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

 

ووجهت النيابة لكلا من المتهمين في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، محمد النوساني، ومجدي صادق، وشوقي خالد شوقي، ومحمد عماد، ومصطفي محمود، ومحمد أبو زيد، ومحمد إسماعيل ارتكاب جرائم مشاركة   جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

 

 


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