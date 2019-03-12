حبس المتهمتين بفضيحة الفيديوهات الجنسية وضبط المتهم بنشر الفيديوهات بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

قرر وكيل نيابة مركز المحلة حبس كل من"ش.ب"، "ا.ا" واللاتي ظهرن فى الفيديوهات الجنسية مع شخص يدعى"اسماعيل.ا" وشهرته" أشرف.ا" 4أيام على ذمة التحقيقات، بعد قيامهن بممارسة الرزيلة مع العنتيل وقيام شخص يدعى"م.ف.م" وشهرته" الدكش" بنشر الفيديوهات بعد مغافلة العنتيل، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه والتحقيق معه.

وقامت النيابة العامة بتفريغ 13 مقطع فيديو، للسيدتين وسماع أقوالهن أمام وكيل النيابة، واعترافهن بارتكاب الواقعة، فى الوقت الذي حضر فيه أزواجهن للنيابة، ولم يحررا ضدهن دعاوى زنا.

وكانت مباحث المحلة قد ألقت القبض على السيدتين اللاتي ظهرن فى الفيديوهات الجنسية، وبعرضهن على النيابة أمرت بحبسهن 4أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قرية بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد شهدت انتشار فيديوهات جنسية لشخص يدعى"اسماعيل. ا" يبلغ من العمر 39 سنة، صاحب محل قطع غيار توك توك بالقرية، بعد تصويره العديد من السيدات، فى أوضاع جنسية، داخل إحدى الشقق بالقرية، وظهور أكثر من سيدة فى الفيديوهات التى يتم تداولها داخل القرية.

وشهدت القرية، حالة من الغليان بعد ظهور الفيديوهات الجنسية، وتبين أن من بين السيدات اللاتى ظهرن بالفيديوهات متزوجات ولديهن أطفال، وقام صاحب المحل المستأجر له، بطرده منه.