جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن المؤبد لصاحب ورشة لإتهامه بالاتجار فى المخدرات

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة بالسجن المؤبد للمتهم " م . أ . م " صاحب ورشة لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة " الهيروين " ، صدر القرار بعضوية كل من المستشار مجدي سلامة والمستشار طارق حافظ وأمانة سر فايز بيومي القطعاني.

تعود القضية رقم 38200 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزة أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على صاحب ورشة الوميتال لاتجارة في المخدرات بدائرة قسم المنتزه أول .

كانت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توصلت قيام " م . أ . م " صاحب ورشة، بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم و باستصدار إذن من النيابة العامة لضبطه تم تقنين الإجراءات وخلال تسليم كمية من المواد المخدرة داخل ورشته تم إلقاء القبض عليه وتفتيشه عثر على ربع كيلو هروين ، تم إلقاء القبض عليه ، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.