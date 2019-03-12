جامعة بنى سويف تحتفل بعيد ميلاد سميحة أيوب أثناء مهرجان المسرح الجامعى

احتفلت جامعة بنى سويف، اليوم، بعيد ميلاد سيدة المسرح العربى الفنانة سميحة أيوب مدير المسرح القومى الأسبق، وذلك خلال فعاليات مهرجان المسرح الجامعى، بقاعة إيهاب إسماعيل بمقر الجامعة بمدينة بنى سويف.

حضر الاحتفال، الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ونائبيه لشؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا، والدكتور عبد الله سعد الأستاذ بالمعهد العالى للفنون المسرحية، الدكتور هاشم توفيق أستاذ النقد المسرحى جامعة حلوان، الدكتورة رقية شلبى عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، المهندس محمد هاشم مهندس الديكور، والمذيعة نهلة حجازى، وسط مشاركة من طلاب كليات الجامعة.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى، ثم القرآن الكريم، ودقيقة حداد على أرواح ضحايا طائرة إثيوبيا المنكوبة، فضلا عن تكريم رئيس الجامعة للحضور، ومنحهم دروعا تكريما لاستجابتهم للدعوة، ومشاركتهم فى الاحتفالية، ثم بدأت فرق كليات التجارة والتربية للطفولة المبكرة بجامعة بنى سويف، والبنات بجامعة عين شمس، تقديم 4 عروض مسرحية .







