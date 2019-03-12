تعرف على افتتحات محافظة بنى سويف فى العيد القومى للمحافظة

بنى سويف - هانى فتحى

قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أن العيد القومى للمحافظة "الذى تبدأ فعالياته غدا بمراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول بمدينة بنى سويف"، سوف يشهد هذا العام افتتاح حزمة كبيرة من المشروعات الخدمية والتنموية فى مختلف القطاعات والمرافق الحيوية (أكثر من 80 مشروعا بأجمالى تكلفة تزيد عن 450 مليون جنيه)، والتى تخدم أهالينا فى المراكز والقرى والمدن، وهو ما يعد ترجمة عملية لاهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف المحافظ إنه من المقرر افتتاح 29 مدرسة، ما بين إنشاء جديد وإحلال كلى أو جزئي، بتكلفة تزيد عن 130 مليون جنيها، وفى قطاع الصحة 6 مشروعات بتكلفة تصل إلى 67 مليون جنيها عبارة عن وحدات صحية بعدد من القرى ومستشفيات تخصصية بالمساهمة المجتمعية، بالإضافة إلى 4 مشروعات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة تصل إلى 136 مليون جنيها عبارة عن محطة مياه شرب،و3 محطات صرف صحى سوف تخدم عدد من القرى،وافتتاح 17 مشروعا فى الطرق والنقل بتكلفة تتعدى 48 مليون جنيه وتتضمن رصف أكثر من 17 شارعا وطريقا وتطوير ميادين عامة

وتابع المحافظ تتضمن قائمة المشروعات،المقرر افتتاحها: 15 مشروعا فى قطاع الشباب والرياضة عبارة عن ملاعب خماسية نجيل صناعى بمراكز الشباب وحمامات سباحة فى عدد من الأندية الرياضية بالمدن بتكلفة تزيد عن 25 مليون جنيها،وافتتاح 3 مصانع بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية بتكلفة تزيد عن 50 مليون جنيها فى مجالات تصنيع الآلات الزراعية والكرتون المضلع والأعلاف الحيوانية والداجنة،فضلاً عن افتتاح 9مشروعات بتكلفة تصل إلى 5 ملايين جنيه فى مجال الخدمات الجماهيرية عبارة عن وحدات إطفاء وإسعاف وتضامن اجتماعى وبريد وسجل مدنى ومواقف سيارات وأسواق ومجازر

وأكد المحافظ أن المحافظة تشهد هذه المناسبة افتتاح كنترول دبلوم المدارس الفنية، "لأول مرة بمحافظة بنى سويف" والذى يعد تتويجا للجهود التى بذلته المحافظة لتكون مركزا هاما فى هذا المجال، من خلالها سوف تشرف بنى سويف،على امتحانات 4 محافظات مجاورة ،بالإضافة إلى افتتاح معرض منتجات التعليم الفنى بمرحلتيه الصناعى والزراعى بمشاركة أكثر من 33 مدرسة،علاوة على افتتاح المخبز الآلى لقسم الصناعات بمدرسة ناصر الزراعية بمدينة بنى سويف.

وأكد المحافظ يشارك فى فعاليات الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة فرع المجلس القومى للمرأة من خلال تنظيم احتفالية خاصة بعيد المرأة المصرية تزامنا مع احتفالية المرأة المصرية فى 100 عام،حيث تتضمن احتفالات المجلس حملات طرق أبواب وحملة (لأنى رجل) ،كما تشارك مديرية الشباب والرياضة فى الاحتفال بعيد بنى سويف القومى من خلال تنظيم مهرجان للشباب (كشافة وأندية فتاة) ، بجانب تنظيم احتفالية خاصة بنهائى دورى مراكز الشباب فى نسخته السادية على التوالى بالاستاد الرياضى.