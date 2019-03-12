تدريب عملى لتأكيد المتطلبات الدولية لأمن السفن والمرافق بميناء دمياط

دمياط معتز الشربينى

شاركت هيئة ميناء دمياط، فى تنفيذ تدريب أمنى "Security Exercise" على متن السفينة "وادى سفاجا" المتراكية على أحد أرصفة الميناء، والذى تم بحضور ممثل عن المعهد الأقليمى للأمن البحرى، ومدير عام مركز العمليات بميناء دمياط، والمسؤل عن منظومة المرفق المينائى، وممثل عن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والإدارات المختصة من الهيئة .

وبدأ التدريب، ببلاغ وارد من إحدى الجهات الآمنية بوجود تهديد آمنى متمثل فى جسم غريب على متن السفينة، وفور إستلام ربان السفينة للبلاغ تم رفع المستوى الأمنى للسفينة إلى المستوى الثالث، بالتزامن مع إبلاغه لبرج الارشاد، وإبلاغ مركز العمليات للحماية المدنية وسيارة التعامل مع المفرقعات، وشرطة الميناء والإدارات المختصة من الهيئة، ثم قيامه بتكوين مجموعات للبحث عن الجسم الغريب فى مختلف الأماكن داخل السفينة، ونجاحهم فى العثور عليه، وتأمينه حتى وصول فريق الحماية المدنية، حيث قام ضابط المفرقعات بإبعاد جميع الحاضرين إلى مكان آمن بالسفينة بعيداً عن الجسم المشتبه به، والذى تبين بعد فحصه أنه عبوة شديدة الإنفجار، وعقب التعامل معه تم إعلان إبطال مفعوله، وإنتهاء التدريب ورجوع المستوى الآمنى إلى المستوى العادى .

هذا وقد أشاد ربنا السفينة، بتعاون هيئة الميناء، وتقديمها لكافة الدعم، وهو ما كان له بالغ الآثر فى نجاح التدريب .

وقد أوضح الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن إستمرارية القيام بتلك التدريبات يأتى فى اطار إلتزام الميناء بالقرارات التى تصدرها المنظمة البحرية الدولية "IMO"، خاصةً ما يتعلق بتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية "ISPS"، وتحديد مستويات التأمين الملائمة وما يقابلها من اجراءات تأمينية .

جدير بالذكر، أن الهيئة أجرت مؤخراً تدريبات عملية على مختلف أنواع المواقف التى قد تواجه الميناء، وقياس ردود الأفعال تجاه تلك المواقف، وكان أخرها تدريب إنقاذ الغرقى وكيفية إستعداد المرفق المينائى لمواجهة السيناريوهات المحتملة والمختلفة.

يأتى ذلك، فى إطار حرص هيئة ميناء دمياط على استمرار التطابق مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية "ISPS"، والتأكيد على القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتأمين الميناء والمرافق المينائية والسفن المترددة.