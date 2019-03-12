تداول 22 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن اليوم الثلاثاء، 22 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 4 سفن حاويات، وغادر الميناء 3 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين حاويات، وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة، كما سجل الميناء خروج 4 سفن بضائع عامة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.