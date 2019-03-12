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تخصيص 3 لجان جديدة بالشرقية لاستقبال مرضى فيروس سى للقضاء على الزحام

الثلاثاء، 12 مارس 2019 07:46 ص
تخصيص 3 لجان جديدة بالشرقية لاستقبال مرضى فيروس سى للقضاء على الزحام حملة 100مليون صحة - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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قال الدكتور جمال سلامة مدير فرع الشرقية للتأمين الصحى، أنه تقرر فتح 3 لجان لاستقبال مرضى فيروس سي، خلال المسح الطبى بحملة 100 مليون صحة .
 
وأضاف لـ" اليوم السابع" ، أنه بذلك سيصبح عدد اللجان 6، وهذا بغرض سرعة إنهاء إجراءات تلقى الخدمة تفاديا لعدم بقاء المنتفع مدة طويلة بالمكان، ولتخفيف الزحام، لافتا إلى أن القائمة حاليا وهى " ههيا- مركز الكبد- بلبيس" وقد تم الاتفاق على تفعيل لجان جديدة بكل من "فاقوس وديرب نجم والغزل" .
 
يأتى ذلك، فى إطار سعى التأمين الصحى، لتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أنه بشأن الفيديو المتداول عن سوء معاملة للمواطنين بمركز المبد بالزقازيق ، فإنه تم استبعاد الموظفة التي ظهرت بالفيديو ، موضحا أنه حدث صدام بين أحد المواطنين وأخصائية خدمة المواطنين بالمركز، مما إضطر إدارة المركز إلى الإستعانة بشرطة قسم ثان الزقازيق وعليه تم غلق باب المركز لحين إنهاء إجراءات الأبحاث والأشعات للمرضى المتواجدين داخل المركز ، وظنت المواطنة بأن المسئولين بمركز الكبد أغلقوا الباب لانتهاء تقديم الخدمة وهذا مخالف للحقيقة حيث أن مواعيد العمل بالمركز وجميع نقاط المسح تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء .
 
 

 


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