"بيطرى المنيا" يشٌكل لجان لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة

المنيا - فريق المحافظات

قال دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، إنه تم تشكيل لجان مكبرة على مستوى المديرية وكافة الإدارات البيطرية بنطاق مراكز ومدن المحافظة لتنفيذ خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والذى وجه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الكلاب الضالة حفاظاً على حياة المواطنين وأمنهم وسلامة ذويهم.

وأضاف مدير المديرية أن مواجهة الكلاب الضالة يتم من خلال تنفيذ عدة حملات، من خلال استخدام مادة سلفات الاستركنين لإعدام الكلاب بالمناطق المتنامية الاطراف والقرى والنجوع ، لافتاً الى ان الحملات تضم أطباء الإدارات والصحة العامة والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وناشد مدير المديرية الأهالى والمواطنين من ابناء المحافظة بضرورة الإبلاغ فى حالة الشك بوجود كلاب ضالة بالأماكن التى يقطنوا بها لاتخاذ اللازم مؤكداً ان المواطن شريك أساسى فى مجابهة مثل تلك المشكلات.