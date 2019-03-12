بعد تكرار حوادث البوينج.. 3 إرشادات للتعرف على طراز الطائرة التى حجزت عليها

كتبت: إنجى مجدى

زادت المخاوف الدولية سواء على مستوى الحكومات أو المواطنين الذين اعتادوا السفر الجوى، بعد سقوط طائرتين حديثتين من طراز بوينج 737 ماكس 8، التابع لشركة بوينج الأمريكية، خلال أقل من 6 أشهر، ذلك على الرغم من تأكيد الشركة أنه لا يوجد دليل على رابط بين الحادثين، حيث لا يزال الأمر موضع تحقيق.

وبينما تستخدم الخطوط الجوية الأمريكية 24 طائرة من ذلك الطراز الجديد، نشرت شبكة "سى.إن.إن"، إرشادات للركاب القلقون بشأن التعرف على نوع الطائرة عند حجزها، وتمثل هذه الإرشادات ثلاث سبل وهى:

1. يمكنك الدخول على موقع أو تطبيق شركة الطيران التى قمت بالحجز منها والضغط على رقم الرحلة ومن ثم سيظهر طراز الطائرة.

2. بالنسبة لمستخدمى خطوط الطيران الأمريكية، يمكن التحقق من رقم تسجيل الطائرة على موقع هيئة الطيران الفيدرالى. فقبل صعود الطائرة، يمكن نقل رقم التسجيل الموضح على جانب الطائرة، على قاعدة بيانات تسجيل الهيئة.

3. من خلال تطبيقات الطيران مثل "FlightRadar24" يمكن التعرف على نوع الطائرة المقررة فى موعد إقلاعك، إذ يمكن تحديد ذلك إما من خلال رقم رحلتك، أو تعقب مواعيد جميع طائرات طراز بوينج 737 ماكس 8 أو غيرها.

وتوفى جميع ركاب الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية الـ 157 الذين كانوا على متنها، وهم من 35 جنسية، بينهم 6 مصريين، عقب إقلاعها من إثيوبيا متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبى، وأعلنت الصين وإثيوبيا وأنضمت لهم، اليوم الثلاثاء، سنغافورة، تعليق استخدام طائراتهم من طراز بوينج 737 ماكس 8.

وسقطت طائرة من طراز بوينج 737 MAX 8 فوق بحر جافا فى أواخر أكتوبر الماضى، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 189 شخصًا، هذه التطورات دفعت البعض للتساول عن كيفية التعرف على نوع الطائرة قبل التحليق بها.