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بعد تصفيتها.. رجل أعمال سورى يعرض شراء خطى أسمنت القومية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:00 ص
بعد تصفيتها.. رجل أعمال سورى يعرض شراء خطى أسمنت القومية هشام توفيق ويزر قطاع الاعمال العام
كتب عبد الحليم سالم
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كشفت مصادر بالشركة القومية للأسمنت تحت التصفية ، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية أن الشركة تسعى لبيع خطى إنتاج بحالة جيدة فى الشركة تم إنشاؤهما عام 2014 بقيمة 1.2 مليار جنيه، وتصل قيمتهما الجديدة حاليا نحو 5 مليارات جنيه.

 

وبحسب المصادر لـ " اليوم السابع" فإن الخطين كان ينتجان نحو 3.8 مليون طن كلينكر سنويا ويعدان ثروة كبيرة من غير المقبول بيعهما كخردة أسوة بما يتم حاليا فى بعض المعدات.

 

وفى ذات السياق فإن أحد كبار رجال الأعمال العاملين فى قطاع الأسمنت  سيعرض على هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام بيع الخطين لمستثمر سورى يرغب فى شراء خطين للعمل فى سوريا خاصة مع قرب بدء عملية الإعمار هناك .

 

 وتعليقا على ذلك قال المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن القابضة بالفعل تدرس بيع الخطين بحالتهما لضمان الحصول على مبالغ كبيرة ، ولا سيما أنهما يصلحان بشكل كبير للإنتاج وكلفا الشركة القومية للاسمنت كثيرا .

وأشار إلى انه سيتم عرض الخطين على الشركات المصرية للبيع .

 


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