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بائع خردة وزوجته يقتلان عجوزا ويشعلان النار فى جثته بالإسماعيلية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:16 ص
بائع خردة وزوجته يقتلان عجوزا ويشعلان النار فى جثته بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية -صبرى غانم
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مصلحة الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فى كشف غموض العثور على جثة عجوز بالمعاش متفحمة وملقاة بأحد شوارع دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد عادل صيام مأمور قسم ثان الإسماعيلية  يفيد بورود بلاغ من "خالد.ع.س" صاحب شركة استصلاح أراضى مقيم دائرة القسم بوجود جثة متفحمة لأحد الأشخاص بالقرب من محل إقامته.

على الفور تم تشكيل فريق بإشراف اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية برئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث الإسماعيلية ضم المقدم إيهاب صالح  رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه وأوكل لفريق البحث سرعة كشف غموض الواقعة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة والتوصل لهوية القتيل.

وأسفرت تحريات فريق البحث، أن الجثة لشخص يدعى"أ.ال.م"66 عاما بالمعاش مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية وأن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المتهم "ح.س.س"37 عاما بائع خردة وزوجته المتهمة"ف.ع.م"36 عاما عاملة مقيمان دائرة قسم ثان الاسماعيلية .

تمكن فريق البحث عليهما وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بين المجنى عليه والمتهم الأول لتواجده مع زوجته المتهمة الثانية فى المنزل فى وقت متأخر من الليل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 

 


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