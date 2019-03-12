انفجار أسطوانة بوتجاز داخل منزل دون وقوع إصابات بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

شهدت عزبة توما التابعة لمركز المحلة، اندلاع حريق بمنزل إثر انفجار أسطوانة بوتجاز، بسبب تسريب الغاز، وتمكن الأهالى من إخماد النيران قبل وصول قوات الحماية المدنية.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة، بانفجار أسطوانة بوتجاز بعزبة توما، انتقلت الحماية المدنية لمكان الحادث، وتبين قيام الأهالى بإخماد النيران قبل وصول سيارات المطافى، وتبين أن سبب الحريق، انفجار أسطوانة بوتجاز بسبب تسريب الغاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.