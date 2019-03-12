الوطنية للانتخابات تتسلم محاضر الفرز بأشمون ولجنة لفحصها ومراجعتها

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن الهيئة تسلمت محاضر الفرز والحصر العددى لنتائج اللجان الفرعية بدائرة أشمون بالمنوفية فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، من اللجنة العامة بالمحافظة.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن لجنة داخل الهيئة تقوم حاليا بأعمال الفحص والمراجعة للحصر العددى للأصوات باللجان الفرعية بالدائرة والبالغ عددها 185 لجنة، تمهيدا لجمع النتائج وإضافة نتائج الخارج إليها، لإعلانها فى مؤتمر صحفى تعقده الهيئة.

وتفتح الهيئة فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، باب تقديم التظلمات من قبل المرشحين على أعمال الفرز أمام اللجنة العامة بالمحافظة.

وشهدت دائرة أشمون على مدار يومى الأحد والاثنين الانتخابات التكميلية على المقعد لوفاة نائب الدائرة محمود الخشن.

وعدلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مواعيد الإعادة – إن وجدت - فى الانتخابات التكميلية لدائرة أشمون بالمنوفية، وذلك من خلال تقليص المدد التى سبق وأن حددتها الهيئة فى الجدول الزمنى.

وتضمنت التعديلات الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الإعادة فى الخارج يومى 2 و3 أبريل بدلا من يومى 5 و6 أبريل، كما تم تقليص المدة المحددة لدعاية الانتخابية فى حالة جولة الإعادة بالداخل بحيث تبدأ يوم 4 أبريل بدلاً من يوم 7 أبريل، ويكون بدأت فترة الصمت الدعائى يوم 6 أبريل بدلاً من يوم 13 أبريل.