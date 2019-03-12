الهيئة الهندية للاستثمار: ندرس إقامة منطقة أعمال فى مصر بعد رؤيتنا للإصلاحات

كتبت – منى ضياء

أعلن ديباك باجلا العضو المنتدب والمدير التنفيذى للهيئة الهندية لترويج وتيسير الاستثمارات، عن إجراء دراسة إقامة منطقة أعمال هندية فى مصر، بعد زيارته واطلاعه على المناخ الاقتصادى خاصة بعد إجراءات الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة ورؤية القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال استقبال اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً فى الدكتور محمود سليمان، عضو هيئة مكتب ومجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الاستثمار، وفداً رفيع المستوى من الهيئة الهندية لترويج وتيسير الاستثمارات برئاسة ديباك باجلا العضو المنتدب والمدير التنفيذى للهيئة وذلك بمناسبة زيارة الوفد للمشاركة فى فعاليات مهرجان "الهند على ضفاف النيل" الثقافى، حسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم الثلاثاء.

وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والغرف الصناعية وممثلو السفارة الهندية فى القاهرة، وأكد سليمان، أن زيارة وفد الاتحاد إلى الهند الشهر الماضى قد أظهرت أن مجالات الاستفادة كبيرة ومتنوعة لكلا البلدين لما لهما من علاقة تاريخية عميقة وتشابهاً فى التجارب والإمكانيات والخبرات وكذلك التقارب الثقافى والحضارى بين الشعبين، مما يسهل التفاعل ويزيد من فرص النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة من نهوض اقتصادى واجتماعى وتكنولوجى.

واستعرض باجلا، دور الهيئة فى تنمية وتيسير مهام المستثمرين ورجال الأعمال ممن يرغبون فى الاستثمار فى الهند، وأطلع الحاضرين على آخر تطورات السياسات والمبادرات التى اتخذتها حكومة الهند لتعزيز الاستثمارات، معرباً عن أمله فى تطوير وتعميق وزيادة حجم الأعمال بين مصر والهند وذلك بالتعرف على متطلبات رجال الصناعة والأعمال المصريين وإتاحة كافة المعلومات والتسهيلات لهم لتشجيعهم على الاستثمار فى بلاده.

واتفق الجانبان على أن يقوم اتحاد الصناعات المصرية بترتيب زيارة لوفد مصرى كبير من رجال الصناعة والأعمال من قطاعات متعددة إلى الهند فى شهر أكتوبر القادم، على أن يتم الترتيب لها بعناية فائقة تمكن الشركات المصرية من التعرف إلى نظيراتها بالهند مع توفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالقطاعات وبدراسات السوق وبالفرص المتاحة وكذلك كل ما يتعلق بالقوانين والتسهيلات الاستثمارية التى يمكن التمتع بها، مع تركيز خاص على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك إقراراً للدور الكبير التى تلعبه هذه المؤسسات فى دعم الاقتصاد القومى للبلاد وإسهامها فى خلق فرص عمل فى المجتمعات التى تقوم بها.

وفى ختام اللقاء تم تعيين مسئولاً من كل طرف ليكون نقطة الاتصال الدائم للتحضير للزيارة المرتقبة مع التشديد على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الدورية لمزيد من التعارف ولتبادل الخبرات والإطلاع على المستجدات الاقتصادية و التشريعية ذات الصلة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك عدد من الشركات المصرية التى تقوم بالاستثمار فى الهند، كما تعتبر الهند عاشر أكبر وجهة تصدير لمصر، كما أنها تعد عاشر أكبر وجهة استيراد من مصر، وأن حجم التجارة بين الهند ومصر حسبما صرح سفير الهند بالقاهرة قد بلغت 2.6 مليار دولار منذ ابريل 2017 حتى ديسمبر 2018 اَى خلال 21 شهر بمعدلات نمو 15٪؜ وأشار السفير إلى أن الهند تستهدف نمو إجمالى الاستثمارات الهندية فى مصر إلى 5 مليارات دولار خلال المرحلة المقبلة.