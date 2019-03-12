video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 07:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الهدوء مقابل المياه..شرط إسرائيل للموافقة على بناء مستودع مياه فى غزة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 06:16 ص
الهدوء مقابل المياه..شرط إسرائيل للموافقة على بناء مستودع مياه فى غزة أطفال غزة فى انتظار المياه
كتب - محمود محيى
إضافة تعليق

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن المباحثات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس على التهدئة فى قطاع غزة ستتضمن بناء مستودع مياه ضخم فى القطاع بمساعدة إسرائيل لعلاج مشكلة العجز الحاد فى المياه في غزة.

ووفقا للإعلام الإسرائيلى، اشترطت إسرائيل لكي توافق على بناء مستودع المياه المذكور بواسطة الجهات المختصة أن يخيم الهدوء التام على حدودها مع قطاع غزة بما في ذلك وقف إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة.

وكانت الأمم المتحدة كانتقد نشرت تقريرا العام الماضي أوضحت فيه أن المياه في غزة غير صالحة للاستخدام بما في ذلك مياه الشرب.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع المصابين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بقطاع غزة إلى 17

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية شمال غزة

استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة

مياه الشرب

حماس

غزة

اسرائيل

مستودع مياه




لا تفوتك
اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

أنعام سالوسة حماة مصطفى خاطر فى مسلسل "طلقة حظ"

أنعام سالوسة حماة مصطفى خاطر فى مسلسل "طلقة حظ"

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة