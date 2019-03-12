الهدوء مقابل المياه..شرط إسرائيل للموافقة على بناء مستودع مياه فى غزة

كتب - محمود محيى

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن المباحثات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس على التهدئة فى قطاع غزة ستتضمن بناء مستودع مياه ضخم فى القطاع بمساعدة إسرائيل لعلاج مشكلة العجز الحاد فى المياه في غزة.

ووفقا للإعلام الإسرائيلى، اشترطت إسرائيل لكي توافق على بناء مستودع المياه المذكور بواسطة الجهات المختصة أن يخيم الهدوء التام على حدودها مع قطاع غزة بما في ذلك وقف إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة.

وكانت الأمم المتحدة كانتقد نشرت تقريرا العام الماضي أوضحت فيه أن المياه في غزة غير صالحة للاستخدام بما في ذلك مياه الشرب.