النائبة الأمريكية رشيدة طليب تثير الجدل بقول "المسلمون قادمون"

كتبت: إنجى مجدى

دافعت النائبة الأمريكية رشيدة طليب، عن زميلتها إلهان عمر، التى تعرضت لانتقادات واسعة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تصريحات معادية للسامية.

وقالت طليب وهى مسلمة من أصل فلسطينى، فى مقابلة تليفزيونية مع شوتايم، الأثنين، إن الإسلاموفوبيا داخل الحزب الديمقراطى، الذى تنتميا له النائبتين تقف وراء إدانة قيادات الحزب لتصريحات عمر، التى اتهمت فيها الأمريكيين اليهود بالولاء لإسرائيل.

وأضافت "أنت تعرف، أحاول تقييم الأمر"، وتابعت "أعتقد أن الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) شائع داخل الحزب الديمقراطى كما هو داخل الحزب الجمهورى"، ومضت طليب فى القول "أعلم أنه من الصعب على الناس أن يسمعوا ذلك، لكن كان هناك فقط أربعة أعضاء فى الكونجرس من ذوى العقيدة الإسلامية. ثلاثة منهم يعملون حاليا فى هذه المؤسسة. يحتاج الكثير منا إلى الانتخاب، لكن أكثرنا بحاجة إلى فهم اننا جئنا إلى هذه المؤسسة ولدى الكثير من العمل لأقوم به مع زملائى".

وقبل أيام قليلة أثارت طليب الجدل عندما تحدثت فى فعالية لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، المتورط فى علاقات مع جماعات إسلامية متطرفة، حيث بدأت النائبة الديمقراطية كلمتها بالقول "المسلمون قادمون". وأضافت "نحن لسنا فقط فى كل مكان فى جميع أنواع الحكومة المختلفة ولكن، ما شاء الله، نحن فى الكونجرس بالولايات المتحدة".