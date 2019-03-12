"المهندسين": مهلة أسبوعين من البرلمان لتقديم رؤيتنا حول تعديلات قانون النقابة

قال المهندس مؤمن شفيق آمين صندوق نقابة المهندسين، إن ما تردد عن تأجيل مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون النقابة بمجلس النواب، يوم الأحد الماضي، نظراً لعدم حضور ممثلي النقابة ‘‘كلام عاري تماماً من الصحة ‘‘‘.

وأوضح شفيق، في بيان، أن النقابة تلقت اتصالا من لجنة إسكان البرلمان يفيد بتأجيل اللقاء المزمع عقده ليوم الاثنين الموافق 11 من مارس الجاري، وهو ماتم بالفعل، حيث عقد اللقاء أمس بين ممثلي نقابة المهندسين ولجنة الإسكان بالبرلمان.

وضم وفد النقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر كلا من المهندس محمود حجازي والمهندس احمد عثمان وكيلا النقابة والمهندس محمود مغاورى الأمين العام للنقابة والمهندس مؤمن شفيق آمين الصندوق.

وقد قام المهندس هاني ضاحي بطرح فلسفة تعديل بعض أحكام القانون وتبادل الاراء بين ممثلي النقابة ولجنة إسكان البرلمان برئاسة المهندس علاء والي.

واكد ضاحي ان نقابة المهندسين يهمها في المقام الأول‘‘ المهنة ‘‘ علما بأن مصر بها أكبر تجمع هندسي بالشروق الاوسط، لافتا إلى ان النقابة سوف تقدم في تعديلات القانون 66لسنة 1974 ماتراه يخدم المهنة والصالح العام للمهندسين ‘‘طبقا لرؤيتها‘ وسوف يؤخذ بعين الإعتبار كل ماتم عرضه من المهندسين النواب، مؤكداً ان مجلس نقابة المهندسين الحالي يستكمل البناء ولايسعي مطلقا للهدم.

واسفر لقاء ممثلي النقابة مع لجنة اسكان البرلمان عن إعطاء النقابة مهلة أسبوعين لتقديم رؤيتها ومقترحاتها حول تعديلات بعض احكام القانون.