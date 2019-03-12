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المعاينة تكشف: المتهمون بسرقة مركز طبى بالطالبية استولوا على كاميرات المراقبة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:00 ص
المعاينة تكشف: المتهمون بسرقة مركز طبى بالطالبية استولوا على كاميرات المراقبة كاميرات المراقبة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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يفحص ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية المتهمين السابق تورطهم في قضايا سرقة مساكن للتوصل لهوية المتهمين بسرقة 80 ألف جنيه من مركز طبي. 

وكشفت المعاينة والتحريات أن المتهمين استولوا على جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة عقب إرتكابهم السرقة حتى لا يتم كشف هويتهم. 

كما تبين أن المتهمين تمكنوا من الدخول للمركز بواسطة كسر الباب باستخدام آلة حادة.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد تعرض مركز طبى للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهولين سرقوا مبلغ 80 ألف جنيه ومتعلقات أخرى من داخل المركز وفروا هاربين، وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لضبط مرتكبى الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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