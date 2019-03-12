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المحرصاوى: دول كثيرة قامت وسقطت وبقى الأزهر منذ الدولة الفاطمية بمنهجه الوسطى

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:07 ص
المحرصاوى: دول كثيرة قامت وسقطت وبقى الأزهر منذ الدولة الفاطمية بمنهجه الوسطى الدكتور محمد حسين المحرصاوى ،رئيس جامعة الازهر
كتب لؤى على - تصوير أحمد معروف
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قال الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر  أن الأزهر الشريف افتتح سنة 361 من الهجرة في الدولة الفاطمية وسقطت الدولة الفاطمية ولم يسقط الأزهر، وجاءت الدولة الأيوبية والمماليك وغيرهم ذهبوا ولم يذهب الأزهر، كما أن الأزهر الشريف استمد قوته خلال هذه القرون العديدة بسبب منهجه الوسطي المعتدل ودعوته لقبول الآخر والمواطنة والاندماج المجتمعي فهو قبلة المسلمين الثانية.
 
وأضاف خلال كلمته في حفل افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجامعة الأزهر، أن الأزهر ظل باقيا لأنه لم يكن مؤسسة محلية أو إقليمية بل عالمية حيث يدرس فيها أكثر من 100 دولة فى العالم يدرس في المرحلة قبل الجامعية 10 آلاف، وفي جامعة الأزهر نحو 23 ألف طالب، حيث يدرس من قارة إفريقيا أكثر من 5 آلاف فى الأزهر. 
 
وشارك في الحفل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور أورلاندو أنتونيو، رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، والدكتور ايتيان أهيلي، الأمين العام لاتحاد الجامعات الأفريقية، ولفيف من المسؤولين وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية.
 
وتنطلق يوم الخميس القادم أولمبياد طلاب الجامعات الأفريقية، الذى تستضيفه جامعة الأزهر، بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات المصرية، في الفترة من 14 إلى 18 مارس الجارى، بمشاركة أكثر من 600 رياضي من طلاب الجامعات الأفريقية، وذلك في أكبر حدث رياضي طلابي أفريقي تستضيفه مصر.
 
وتعقد هذه الفعاليات في إطار سلسلة الأنشطة والمبادرات التي أطلقها الأزهر الشريف بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة استثمار وتَوظيف كلّ عناصرِ الثّقل الأزهر في أفريقيا؛ لمواكبة التحركات المصرية تجاهَ القارة السمراء.
 
 
 

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