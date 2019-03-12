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المتهمون بسرقة السيارات بالعياط: نفذنا 7 عمليات بأسلوب المفتاح المصطنع

الثلاثاء، 12 مارس 2019 05:00 ص
المتهمون بسرقة السيارات بالعياط: نفذنا 7 عمليات بأسلوب المفتاح المصطنع سرقة سيارات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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اعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بمركز العياط بجنوب الجيزة بالاتهامات المسندة إليهم، مؤكدين بتنفيذهم عدة عمليات سرقة تركزت فى مناطق 6 أكتوبر والهرم وحلوان ومدينة نصر.

وأعترف المتهمين فى التحقيقات بتنفيذ 7 عمليات سرقة، تمكنوا خلالها من الاستيلاء على 7 سيارات، بإسلوب المفتاح المصطنع، وأنهم كانوا يتولون التصرف السيارت لدى عملائهم  بالبيع.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "رجب.خ" و"أحمد.ع" عاطلين أثناء استقلالهم سيارة مسرقة بالعياط، وأرشدوا عن أماكن تصريفهما 3 سيارات لدى عملائهما، وتم ضبط المتهمين الثلاثة وباقى السيارات بجراج بمركز العياط.

فور انتهاء التحقيقات قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت لهم تهمة السرقة.

 


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