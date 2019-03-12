"القومى للمرأة": دعم الرعاية الصحية فى مصر وصل إلى 10 ملايين امرأة

ألقت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ورئيسة الوفد المصرى المشارك فى فعاليات الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw63 كلمة خلال المائدة الوزارية التى عُقدت خلال اليوم الأول للدورة، حول "الممارسات الجيدة فى توفير الحماية الاجتماعية والخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة - بما فى ذلك تقدير العمل غير المدفوع والعمل المنزلي"، وذلك بحضور ومشاركة السفير محمد ادريس رئيس البعثة المصرية بنيويورك ومندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة.

وتحدثت رئيسة المجلس القومى للمرأة عن برامج الحماية الاجتماعية فى مصر، والبرامج والسياسات التى تم احرازها بشأنها، موضحة أن الدستور المصرى 2014 ، واستراتيجية التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030 يؤكدان على مسئولية الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية وبرامج التضامن الاجتماعى، لافتة إلى أن أركان تحقيق سياسات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان المتكاملة فى مصر تتمثل فى زيادة تمثيل المرأة فى مواقع صنع القرار، وتحسين الإدماج الاقتصادى والإنتاجى، إلى جانب زيادة العمالة من خلال المشروطية ورفع الكفاءة، وتحسين الثقافة الاستهلاكية للأسر، وتغيير نمط التغذية بشكل إيجابى، وزيادة الشمول المالى للمرأة، ومناهضة العنف ضد المرأة .

وأضافت مرسى، أن دعم الرعاية الصحية فى مصر وصل إلى 10 مليون امرأة، واستفادت 8 مليون امرأة من خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة، كما يستفيد من برامج ضوابط التحويل النقدى 2.25 مليون، وبلغت نسبة النساء المستفيدات منها 89% ، وبلغ عدد المستفيدات من برامج التغذية المدرسية والتأمين والمعاشات الاجتماعية 850 ألف مستفيدة، و استفادت 34 مليون سيدة من البطاقات التمونية الغذائية، كما استفادت 38 مليون سيدة من برنامج" دعم رغيف الخبز" .

وفى مجال تطوير العشوائيات وضمان السكن اللائق والكريم، أشارت الدكتورة مايا مرسى، إلى أنه تم بناء 250 ألف وحدة سكنية جديدة، وتطوير 227 قرية، كما تم إصدار 50 ألف وثيقة تأمين على الحياة "وثيقة أمان" للسيدات ، و2 مليون و100 ألف مستفيدة من قروض المشروعات متناهية الصغر، وأضافت أنه ولأول مرة فى مصر تم تخصيص 250 مليون جنيه من ميزانية الدولة لبرامج الرعاية للأطفال، ويتم توفير خدمات رعاية المسنين وتغطيتهم تأمينيا .

واختتمت رئيسة المجلس كلمتها بالتأكيد على اهتمام الدولة ببرامج تطوير نظم الإتاحة والإدماج للأشخاص ذوى الإعاقة حيث انعكس ذلك بإعلان عام 2018 عام لهم وإصدار قانون حماية الأشخاص ذوى الاعاقة عام 2018، كما صدر قانون تنظيم عمل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى عام 2019.