العمل الدولية بالقاهرة: 45 مليون دولار منحا لمصر لمواجهة الهجرة غير الشرعية ودعم المرأة

كتب - إسلام سعيد

قال إريك اوشلين، القائم بأعمال مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة ممثلاً لمنظمة العمل الدولية إن المنظمة ضخت منحا بقيمة 45 مليون دولار لمصر منذ بدء التعامل مع مصر في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية، وعمالة الأطفال وريادة الأعمال ودعم المرأة لتأهيلها وتمكينها اقتصاديا واستشارات فنية.

جاء ذلك على هامش توقيع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية، لإتاحة برامج تدريبية عالمية للشباب والتأهيل لأصحاب المشروعات على إدارة مشروعاتهم بأحدث الوسائل العلمية العالمية وبهدف نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والفتيات وتشجيعهم على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة جديدة، بحضور أجيس داتون السفير الكندى بمصر.

يهدف الاتفاق إلى تولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر، التنسيق والإشراف على حزمة برامج إبدأ وحسن مشروعك SYIB ،ويكون الشريك الاستراتيجي للمنظمة في مصر، تبعاً للمعايير العالمية المتبعة في تأهيل الشباب على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة، وكذلك رفع كفاءة أصحاب المشروعات القائمة في الإدارة والاستثمار والنظم المحاسبية، وذلك بعد نجاح الجهاز في تنفيذ تلك البرامج والدورات التدريبية بعد نقلها إلى مصر وتمصيرها وتدريب مجموعة من المدربين المصريين لتدريب الشباب المصري من الجنسين.