الصين والولايات المتحدة تبحثان قضايا التجارة بينهما

بكين (أ ش أ)

أجرى نائب رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "ليو خه" مشاورات محددة مع مسؤولين أمريكيين حول قضايا رئيسة تتعلق بالمشاورات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) اليوم الثلاثاء، أن المشاورات التى أجراها نائب رئيس مجلس الدولة الصينى جاءت خلال اتصالات هاتفية مع الممثل التجارى الأمريكى "روبرت لايتهايزر" ووزير الخزانة الأمريكى "ستيفن منوتشين"، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول هذه الاتصالات.

وكان الوفد الصينى المشارك فى المحادثات التجارية والاقتصادية بواشنطن برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) "ليو خه"، أعلن أن الصين والولايات المتحدة حققتا تقدما كبيرا فى قضايا محددة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات رفيعة المستوى بين الجانبين التى استضافتها واشنطن نهاية الشهر الماضي.

وأشار الوفد إلى تحقيق تقدم كبير فى قضايا محددة، مثل: نقل التكنولوجيا، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والحواجز غير الجمركية، وصناعة الخدمات، والزراعة، وأسعار الصرف، لافتا إلى أنه على أساس التقدم الأخير، سيواصل الجانبان العمل من أجل المرحلة القادمة وفقا لتوجيهات رئيسى البلدين.

كان الرئيس الأمريكى "دونالد ترمب" قد أعلن تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، والتى كان من المقرر فرضها بدءا من الأول من مارس الجارى، وجاء قرار التأجيل على خلفية تحقيق "نتائج مثمرة للغاية" فى المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين - حسب ترامب -