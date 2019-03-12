الشباب والرياضة تنظم احتفالية كبرى لتنمية الابداع والمواهب لذوى الاعاقة بأسيوط

أسيوط هيثم البدرى

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن دعمه ورعايته لجميع مبادرات وفعاليات الاشخاص ذوى الاعاقة، بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مشيراً الى تفعيل الانشطة بمركز تنمية الابداع والفنون لذوى الاعاقة بمركز شباب عرب المدابغ، بالاستعانة بالمتخصصين فى كافة الانشطة الرياضية والثقافية والفنية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لاعادة بناء الانسان المصرى ورؤية مصر 2030 فى قطاعى الشباب والرياضة .

وقال محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن مكتب ذوى الإعاقة وقصار القامة بالمديرية، قام بتنظيم احتفالية لتنمية الإبداع والمواهب بمركز تنمية الإبداع بعرب المدابغ، بمشاركة العشرات من الشباب والأطفال وذوى الاعاقات المختلفة، بحضور طارق عباس وكيل المديرية، ولفيف من الخبراء والمتخصصين، وعشرات الشباب والاطفال من مختلف الاعمار وذوى الاعاقات المختلفة .

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم خلال الاحتفال عرض لبعض المسابقات والفقرات الفنية والثقافية والترفيهية، واعقبها توزيع 55 طقم ملابس عبارة عن "بنطلون وتيشيرت" على الأعضاء المشاركين فى انشطة المركز تحفيزا لهم، كما تم الإعلان عن خطة المديرية لتنمية المواهب الشابة وصقل خبراتهم الرياضية، وحث الشباب والأطفال على المشاركة فى مختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية.