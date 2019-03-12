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السجن المؤبد لمتهم بقتل مواطن والشروع فى قتل أخر بالمعادى

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:11 م
السجن المؤبد لمتهم بقتل مواطن والشروع فى قتل أخر بالمعادى حبس - ارشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم رمضان محمود، بالسجن المؤبد لاتهامه قتل مواطن بالمعادى.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض و محمد عمارة، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهم رمضان محمود، وأخرون، تهمة قتل المجنى عليه "يوسف محمد" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، على أثر خلاف مسبق بينهم، بأن عقدو العزم وبيتو النية، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "خرطوش"، وتوجهوا للمكان الذين أيقنوا تواجده به وما أن طفروا به حتى أطلقوا عليه أعيرة نارية، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى التى أدا لوفاته.

كما أسندت النيابة للمتهم وأخرون، تهمة الشروع فى قتل المحنى عليه " يوسف إبراهيم" باستخدام الأسلحة المذكورة، وحيازة وإحراز أسلحة نارية بدون تصريح وفى غير الأحول المصرح بها قانونا.


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