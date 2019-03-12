الرئيس الفرنسى يرحب بقرار الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية خامسة

جيبوتى(أ ش أ)

رحب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون - الذى يزور جيبوتى حاليا - بقرار الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة بعدم ترشحه لولاية خامسة، داعيا إلى مرحلة انتقالية "بمهلة معقولة".

وقال ماكرون - فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الجيبوتى إسماعيل عمر جيله نقلت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء مقتطفات منه - إنه يرحب بقرار الرئيس بوتفليقة والذى يدل على صفحة جديدة من التاريخ الجزائرى.

كان الرئيس بوتفليقة قد قرر سحب ترشيحه لانتخابات الرئاسة القادمة وتأجيل الانتخابات الرئاسية التى كان مقررا لها 18 أبريل المقبل وذلك استجابة لطلب الحراك الشعبى ضد ترشحه.

يذكر أن الرئيس الفرنسى وصل أمس الاثنين إلى جيبوتى فى إطار جولة تشمل أيضا إثيوبيا وكينيا، وتستمر 4 أيام.