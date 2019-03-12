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الرئيس الأمريكى: الحزب الديمقراطى لا يعبأ بالمواطنين اليهود

الثلاثاء، 12 مارس 2019 05:23 م
الرئيس الأمريكى: الحزب الديمقراطى لا يعبأ بالمواطنين اليهود الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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فى تظل تصاعد الجدل الخاص بتصريحات النائبة الأمريكية، إلهان عمر، التى اعتبرت "معادية للسامية"، غرد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن معاداة السامية داخل الحزب الديمقراطى بشكل عام.

 

ونقل الرئيس الأمريكى على حسابه بموقع تويتر، الثلاثاء، مقولة للناشطة المحافظة، أليزابيث بيبكو التى قالت أن اليهود يغادرون الحزب الديمقراطى، موضحة أن الحزب الديمقراطى لا يعبأ بالمواطنين اليهود فى أمريكا فى ظل تصاعد معاداة السامية داخله.

 

وتنتمى الناشطة التى أستشهد ترامب بكلامها إلى حركة "Jexodus" التى تشجع الناخبين اليهود على ترك الحزب الديمقراطى.

 

تأتى تغريدة ترامب فى الوقت الذى اتهمت فيه النائبة الأمريكية، رشيدة طليب، التى تنتمى للحزب الديمقراطى، حزبها بالإسلاموفوبيا، ذلك فى دفاعها عن زميلتها إلهان عمر، التى تعرضت لانتقادات واسعة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تصريحات معادية للسامية.

 

وقالت طليب وهى مسلمة من أصل فلسطينى، فى مقابلة تليفزيونية مع شوتايم، الاثنين، إن الإسلاموفوبيا داخل الحزب الديمقراطى، الذى تنتميا له النائبتين، تقف وراء إدانة قيادات الحزب لتصريحات عمر، التى اتهمت فيها الأمريكيين اليهود بالولاء لإسرائيل.

 

وأضافت: "أنت تعرف، أحاول تقييم الأمر." وتابعت: "أعتقد أن الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) شائع داخل الحزب الديمقراطى كما هو داخل الحزب الجمهورى.". ومضت طليب فى القول: "أعلم أنه من الصعب على الناس أن يسمعوا ذلك، لكن كان هناك فقط أربعة أعضاء فى الكونجرس من ذوى العقيدة الإسلامية. ثلاثة منهم يعملون حاليًا فى هذه المؤسسة. يحتاج الكثير منا إلى الانتخاب"


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دونالد ترامب

معاداة السامية

الحزب الديمقراطى

رشيدة طليب

الهان عمر




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