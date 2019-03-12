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الجارديان: تنامى عدد الشركات البريطانية التى تعتزم تقليص وظائفها مع اقتراب بريكست

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:11 م
الجارديان: تنامى عدد الشركات البريطانية التى تعتزم تقليص وظائفها مع اقتراب بريكست تيريزا ماى
لندن (أ ش أ)
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سلطت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الثلاثاء، الضوء على تنامى عددد الشركات البريطانية التى تعد لتقليص عدد الوظائف أو وتعليق خطط التوظيف لديها، وذلك بالتزامن مع تزايد حالة الغموض التى تكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست"، فيما يعد أحدث إشارة إلى الضغوط التى هذه العملية على الاقتصاد البريطانى.

وقالت مؤسسة "آى إتش إس ماركيت" للاستشارات الاقتصادية إن انتعاش فرص العمل طويلة الأمد لدى بريطانيا منذ اندلاع الأزمة المالية بدأ يتلاشى تدريجيًا مع اقتراب موعد الخروج المقرر.

وأضافت أن نية توظيف أرباب العمل لموظفين فى المملكة المتحدة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ السنوات الـ 6 الأخيرة فى فبراير الماضى.

وخلص استطلاع رأى منفصل شمل أكثر من ألفى شركة - أجرته شركة "مان باور" المتخصصة فى توظيف القوى البشرية - إلى أن أعدادا متزايدة من الشركات تستعد لخفض عدد الوظائف فى جميع أنحاء بريطانيا.

وكانت نتائج استطلاع رأى أجرى فى وقت سابق الأسبوع الماضي، قد أظهرت أن الاقتصاد البريطانى يواجه خطر التعثر أو الانكماش مع اقتراب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وتباطؤ الاقتصاد العالمى، فيما تعلن شركات فى قطاع الخدمات، المهيمن على الاقتصاد، تقليص الوظائف لديها للمرة الأولى منذ ستة أعوام وتراجع الطلبيات.

 


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