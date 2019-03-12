التضامن تتعامل مع 7882 مشرداً وطفل بلا مأوى

كتب مدحت وهبة

تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فرق العمل المشتركة، التى تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ إجمالى الحالات التى تم التعامل معها منذ بدء العمل حتى مساء أمس 7882 حالة مشرد وطفل بلا مأوى.



وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع أنه تم التعامل أمس الإثنين مع 84 حالة مشرد و 81 طفل بلا مأوى بإجمالى 165 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، ومازالت محافظة القاهرة تتصدر عدد الحالات التى تم التعامل معها حيث تم التعامل امس مع 78 حالة منها 48 حالة مشرد و 30 طفل بلا مأوى يليها محافظة الجيزة فى عدد الحالات التى تم التعامل معها بإجمالى 35 حالة منهم 19 مشرد و 16 طفل بلا مأوى.



وتتنوع أنواع التدخلات التى تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التى ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 2 بطانية و 26 وجبة ساخنة عليهم .



ومازال الفريق يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والاطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن 16439 و 16528 كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .



















