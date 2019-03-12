الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم فتية.

وذكر نادى الأسير الفلسطينى، فى بيان، أن فلسطينيين اثنين جرى اعتقالهما من بلدة الخضر فى بيت لحم، و3 من قلقيلية، وفلسطينى من كل من رام الله ونابلس وجنين والخليل، و2 من القدس.

من ناحية أخرى .. أكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أغلقت اليوم مداخل عدة فى سلفيت واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة بمنطقة المدخل الشرقى للمدينة ؛ بحجة تعرض مركبة مستوطنين لإطلاق نار قرب مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي المحافظة.

وفى بيت لحم..اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، واستولت على بيت متنقل (كرفان) زراعى يعود لفلسطينى بمنطقة (الظهر) والمحاذية لجدار الضم العنصرى ومستوطنة (هار جيلو) الجاثمة على أراضى الفلسطينيين.