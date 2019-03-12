الأمن السودانى: ضبط أسلحة وذخائر وخلية من 3 عناصر بعد تبادل لإطلاق النار

الخرطوم (أ ش أ)

تمكنت قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطنى بالسودان، اليوم الثلاثاء، من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر مخبأة داخل وكر بالقرب من سجن "الهدى" فى أقصى غربى مدينة أم درمان، وتم القبض على خلية من 3 أشخاص بعد تبادل كثيف لإطلاق النار بين الجانبين.

ونقل موقع شبكة الشروق السودانية عن مصدر أمنى مسئول قوله "إن العملية التى اعتبرها ناجحة، أسفرت عن القبض على 3 متهمين وضبط كمية كبيرة ومتنوعة من الأسلحة مخزنة داخل المنزل الذى كان المتهمون يقيمون فيه ويعيشون حياة طبيعية".

وأضاف "أن تنفيذ العملية شهد تبادلاً لإطلاق النار مع العناصر المتحصنة داخل الوكر؛ ما أدى إلى إصابة أحدهم واستسلام رفيقيه بعد مقاومة عنيفة وتفجير بعض أصابع القرنيت فى وجه القوات المداهمة".

وأوضح المصدر أن العملية جرت بعد توفر معلومات مؤكدة للسلطات الأمنية جراء استجواب العناصر التى تم اعتقالها الأسبوع الماضى عند ضبط سيارة (بوكس) بولاية القضارف شرقى البلاد، وشاحنة محملة بالسلاح عند نقطة التفتيش بمنطقة دار السلام بالقرب من سوق ليبيا فى أم درمان، مفادها أن شحنة سلاح أخرى تم تهُرّيبها إلى أم درمان وتخبئتها داخل منزل مستأجر مستخدم كوكر لتخزين السلاح بداخله.

وأكد المصدر الأمنى أن الأوضاع تحت السيطرة التامة بعد العملية، وأن العناصر الثلاثة فى قبضة الأمن ويخضعون للاستجواب للوصول لكل جوانب الحقيقة.

وكانت الأجهزة الأمنية السودانية، ذكرت فى وقت سابق، أن المتهم الرئيسى المضبوط مع شاحنة السلاح، كان قد اعترف بانتمائه لحركة تحرير السودان المتمردة فى دارفور جناح عبدالواحد نور المقيم فى فرنسا، وأنه تم تكليفه بتوصيل شحنة السلاح من مناطق سيطرة الحركة فى الإقليم إلى الوكر المحدد بأم درمان.