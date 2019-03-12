video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأقمار الصناعية الروسية تلتقط صور مقابر جديدة بمخيم الركبان السورى

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:33 م
الأقمار الصناعية الروسية تلتقط صور مقابر جديدة بمخيم الركبان السورى مخيم الركبان ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت هيئة التنسيق الروسى السورى المشتركة أن الأقمار الصناعية الروسية التقطت صورا كشفت فيها عن مواقع مقابر جديدة فى مخيم الركبان السورى، الكائن ضمن مناطق سيطرة الولايات المتحدة..مشيرة إلى أن العدد الإجمالى للمقابر بلغ 700 مقبرة.

وقالت الهيئة - فى بيان لها نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء "لقد وجدنا ثلاث مقابر غير قانونية بالمخيم فى الجوار المباشر للمنازل ونقاط توزيع المياه، مما يجعلها مصدرا آخر لنقل الأمراض المعدية.. لقد تم العثور على ما يقرب من 700 مقبرة فى مواقع المقابر المكشوفة".

من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه "فى الحقيقة، الوضع الحقيقى (فى الركبان) قد يكون أسوأ من ذلك كون جثث سوريين عدة ممن لقوا حتفهم فى مخيم الركبان ربما تكون قد دُفنت فى العديد من المقابر هناك". وذلك فى إشارة إلى استمرار الوضع الإنسانى المُتدهور بالمخيم.

كانت الدفاع الروسية قد دعت مجددا الولايات المتحدة إلى مراجعة مواقفها فى المخيم..مشيرة إلى أن السلطات السورية على أهبة الاستعداد لإجلاء المواطنين وإعادتهم إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا وسوريا تتهمان واشنطن بالتفكير الاستعمارى بسبب الوضع فى مخيم الركبان

الأمم المتحدة: مخيم الركبان للاجئين فى سوريا لا يمكن أن يكون حلا دائما

مخيم الركبان السورى

سوريا

الاقمار الصناعيه الروسيه

روسيا




لا تفوتك
التنمية المحلية: مد فترة تلقى طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة

التنمية المحلية: مد فترة تلقى طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد فى دير الأنبا بيشوى

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد فى دير الأنبا بيشوى

الزمالك يقود ثورة "لم الشمل" من أجل عيون الكونفدرالية..تعديل عقد كهربا و 150ألف جنيه مكافأة له على كل هدف بالفريق الجزائرى..توجيه الشكر للثعلب بعد تأجيل لقاء المقاولون.. و 50 الف جنية مكافاة الفوز على جورماهيا

الزمالك يقود ثورة "لم الشمل" من أجل عيون الكونفدرالية..تعديل عقد كهربا و 150ألف جنيه مكافأة له على كل هدف بالفريق الجزائرى..توجيه الشكر للثعلب بعد تأجيل لقاء المقاولون.. و 50 الف جنية مكافاة الفوز على جورماهيا

تلقى 90 ألف تظلم من المستبعدين من دعم البطاقات خلال 6 أيام.. وفحصها خلال أسبوعين.. التموين: "استمرار فتح التظلمات لحين توفيق أوضاع من لديه عدادات كهرباء بأسماء آخرين.. وصرف الخبز المدعم بحد أقصى 10 أفراد

تلقى 90 ألف تظلم من المستبعدين من دعم البطاقات خلال 6 أيام.. وفحصها خلال أسبوعين.. التموين: "استمرار فتح التظلمات لحين توفيق أوضاع من لديه عدادات كهرباء بأسماء آخرين.. وصرف الخبز المدعم بحد أقصى 10 أفراد

يوفنتوس يحلم بانتفاضة تاريخية ضد أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يحلم بانتفاضة تاريخية ضد أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

الملوخية كان اسمها خية والكشري أصله هندي.. اعرف حكايات الأكلات الشعبية

الملوخية كان اسمها خية والكشري أصله هندي.. اعرف حكايات الأكلات الشعبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة