الأقمار الصناعية الروسية تلتقط صور مقابر جديدة بمخيم الركبان السورى

موسكو (أ ش أ)

أعلنت هيئة التنسيق الروسى السورى المشتركة أن الأقمار الصناعية الروسية التقطت صورا كشفت فيها عن مواقع مقابر جديدة فى مخيم الركبان السورى، الكائن ضمن مناطق سيطرة الولايات المتحدة..مشيرة إلى أن العدد الإجمالى للمقابر بلغ 700 مقبرة.

وقالت الهيئة - فى بيان لها نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء "لقد وجدنا ثلاث مقابر غير قانونية بالمخيم فى الجوار المباشر للمنازل ونقاط توزيع المياه، مما يجعلها مصدرا آخر لنقل الأمراض المعدية.. لقد تم العثور على ما يقرب من 700 مقبرة فى مواقع المقابر المكشوفة".

من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه "فى الحقيقة، الوضع الحقيقى (فى الركبان) قد يكون أسوأ من ذلك كون جثث سوريين عدة ممن لقوا حتفهم فى مخيم الركبان ربما تكون قد دُفنت فى العديد من المقابر هناك". وذلك فى إشارة إلى استمرار الوضع الإنسانى المُتدهور بالمخيم.

كانت الدفاع الروسية قد دعت مجددا الولايات المتحدة إلى مراجعة مواقفها فى المخيم..مشيرة إلى أن السلطات السورية على أهبة الاستعداد لإجلاء المواطنين وإعادتهم إلى أماكن إقامتهم الدائمة.