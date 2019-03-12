افتتاح منتدى الأعمال "مصر - أوغندا" بمشاركة وفد رجال أعمال ومستثمرين مصريين

كتب إسلام سعيد

بدأت مصر أولى خطواتها التنفيذية فور تسلمها رئاسه الاتحاد الأفريقى 2019 بفعاليات منتدى الأعمال "مصر- أوغندا" والذى افتتحته وزيرة التجارة والصناعة الأوغندية إيميلنا بمبادى بحضور وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والبعثة الرسميه لوزارة التجارة والصناعة المصرية، إلى جانب وزير الاستثمار الأوغندى، ورئيس رابطة مصنعى أوغندا. يهدف المنتدب إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة بالسوق الأوغندى وتعزيز الاستثمارات والعلاقات التجارية بين البلدين، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنتدى حتى 15 مارس الجاري.

وتضم بعثة وزارة التجارة والصناعة المصرية وأحمد طه مساعد أول وزير الصناعة والمشرف على مركز تحديث الصناعة والسفير خالد يوسف رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات وطارق عبد الحميد قشوع مدير المكتب الفنى لوزير الصناعة لشئون السياسات والاستراتيجيات، إلى جانب 9 شركات مصرية مشاركة بفعاليات المنتدى.

وتشمل أجندة المنتدى مجموعة من لقاءات التشبيك والاجتماعات الثنائيه التى تستهدف بحث الفرص الاستثمارية والتصديرية بالسوق الأوغندى، وتعزيز التجارة البينية بين البلدين فى الفترة المقبلة، إلى جانب تبادل الخبرات والسعى نحو عقد صفقات وشراكات كبرى بين رجال الأعمال والقطاع الخاص بين البلدين، كما تمتد الاجتماعات لتشمل لقاءات بين البعثة المصرية وكلًا من وزيرى الاستثمار والتجارة والصناعة الأوغنديين.

الجدير بالذكر أن عمرو نصار وزير التجارة والصناعة صرح قبل المنتدى بأن "أوغندا" تأتى على رأس الأسواق الأفريقية التى تسعى مصر للنفاذ إليها فى ضوء سعيها لنقل خبراتها الصناعية لدول أفريقيا، كما أشار إلى أهمية إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية والتى ستسهم فى تعزيز التجارة البينية بين البلدين، فضلًا عن استغلال فرص التعاون المميزة بين مصر وأوغندا فى مجالات المحاصيل الزراعية، التصنيع الزراعى، البترول، العقارات، المزارع السمكية، الغاز، البنية التحتية وأخيرًا السياحة.

وتأتى مشاركة البعثة الرسمية المصرية كخطوة تنفيذيه أولى لتوصيات لجنة التعاون الأفريقى والوفود الأفريقية بمؤتمر أفريقيا والذى أقيم بشرم الشيخ ديسمبر الماضى، إلى جانب توصيات مؤتمر تنمية التجارة البينية بين مصر وأفريقيا. ووتعد البعثة هى الأولى فى سلسلة من البعثات المصرية القادمة لدول أفريقية أخرى جارى الإعداد لها ضمن جهود تعزيز الاستثمارات والعلاقات التجارية بين دول القاره والتى تتبناها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى 2019 .