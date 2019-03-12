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الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:34 م
خالد صلاح
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:30 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء
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اليوم السابع بلس
 
يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الثلاثاء، منها تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق عاتماد 15 سفيرا جديدا.
 
 
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