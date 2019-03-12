الرئيسية تقارير مصرية اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:30 م أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء إضافة تعليق يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الثلاثاء، منها تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق عاتماد 15 سفيرا جديدا. السيسي يتسلم أوراق 15 سفيرا جديدا أبرزهم إسبانيا والعراق وإثيوبيا السيسى يؤكد لوزيرة خارجية النرويج الالتزام بحل الدولتين كأساس لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "التعليم" تعلن عن بدء تلقى تظلمات وشكاوى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين حتى الخميس فى أول اجتماع بقيادات السكة الحديد.. كامل الوزير: شعارنا الانضباط فى مواعيد القطارات وجودة الخدمة البرلمان يوافق نهائيا على قانونى التصالح فى مخالفات البناء ومشروع قانون مزاولة مهنة الطب اللجنة العليا للحج: قرعة الحج السياحى ستتم فى موعدها 27 مارس الجارى ضبط مركب محملة بـ6 أطنان حشيش بالإسكندرية "جنايات القاهرة" تقضى ببراءة نجل صفوت الشريف من اتهامه بالكسب غير المشروع الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخففوا الملابس.. طقس الغد غير مستقر وانخفاض الحرارة 7 درجات الأهلى يؤكد جاهزية الشناوى لمباراة شبيبة الساورة.. ويتلقى موافقة بزيادة الجمهور لـ15 ألف مشجع إضافة تعليق السيسي التعليم كامل الوزير السكة الحديد البرلمان اللجنة العليا للحج جنايات القاهرة نجل صفوت الشريف الأرصاد طقس الأهلى اليوم السابع بلس إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة دولة الوفاء.. إيد بتسلم إيد.. شعار مصر فى عهد السيسى.. سياسة الاحترام رسمها الرئيس بمؤتمر الشباب.. محلب وشريف إسماعيل ومدبولى "صورة واحدة"..وأشرف صبحى وهالة زايد شكروا سابقيهم..وكامل الوزير وعرفات "حاجة تفرح" زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم محمد صلاح وهازارد ومبابى ونيمار.. كبار ينتظرهم زيدان فى ريال مدريد لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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