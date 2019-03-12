اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء





يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الثلاثاء، منها تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق عاتماد 15 سفيرا جديدا.



































