اضبط مخالفة.. انتشار كبير للقمامة بالمقابر في الغربية (صور)

بالرغم من المعاناه التي يعيشها الأهالي داخل مدينة زفتي بمحافظة الغربيه ، بسبب الانتشار الكبير القمامه في شتى أرجاء المدينه ، إلا أن مجلس مدينة زفتي لم يصيب تلك الأهالي وحدهم بالروائح الكريهة بل جعل من جدران المقابر مقالب قمامة لتنبعث منها الروائح الكريهة أثناء دفن الجثامين داخل المقابر ، الأمر الذى أثار غضب الكثيرون من أهالي المدينه واللذين اتهموا مجلس المدينة بالتقصير .

وفي هذا الصدد قال طارق رجب أحد أهالي المنطقه لـ " اليوم السابع " أنه بالرغم من أعمال تطوير شارع سكة طنطا " شارع المقابر " داخل المدينه إلا أن مجلس المدينة قام بعض بصره عن أعمال التطوير وقرر تحويله إلى مقلب القمامة بجوار جدران المقابر .

وأضاف أن المقابر لها قدسيتها ولابد من احترام هذا المكان وتنظيفه بدلا من انتشار أكوام القمامة والحشرات بصورة بشعة ، مع العلم بأن هذا الشارع يعتبر المدخل الرئيسي المدينه فبالتالى أصبحت " مدينة القمامة " في ظل غياب تام لمجلس المدينة وجهاز النظافة.

وطالب الأهالي رئيس مدينة زفتي بشن حملات لتنظيف التي يراها يوميا عند مروره تلك الكارثة ورفع القمامة أول بأول وتخصيص اماكن لها .