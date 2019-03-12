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الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:19 ص
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اضبط مخالفة.. انتشار كبير للقمامة بالمقابر في الغربية (صور)

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:00 ص
اضبط مخالفة.. انتشار كبير للقمامة بالمقابر في الغربية (صور) انتشار كبير للقمامه بالمقابر في الغربيه
الغربيه محمد طارق
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بالرغم من المعاناه التي يعيشها الأهالي داخل مدينة زفتي بمحافظة الغربيه ، بسبب الانتشار الكبير القمامه في شتى أرجاء المدينه ، إلا أن مجلس مدينة زفتي لم يصيب تلك الأهالي وحدهم بالروائح الكريهة بل جعل من جدران المقابر مقالب قمامة لتنبعث منها الروائح الكريهة أثناء دفن الجثامين داخل المقابر ، الأمر الذى أثار غضب الكثيرون من أهالي المدينه واللذين اتهموا مجلس المدينة بالتقصير .
 
 
وفي هذا الصدد قال طارق رجب أحد أهالي المنطقه لـ " اليوم السابع " أنه بالرغم من أعمال تطوير شارع سكة طنطا " شارع المقابر "  داخل المدينه إلا أن مجلس المدينة قام بعض بصره عن أعمال التطوير وقرر تحويله إلى مقلب القمامة بجوار جدران المقابر .
 
وأضاف أن المقابر لها قدسيتها ولابد من احترام هذا المكان وتنظيفه بدلا من انتشار أكوام القمامة والحشرات بصورة بشعة ، مع العلم بأن هذا الشارع يعتبر المدخل الرئيسي المدينه فبالتالى أصبحت " مدينة القمامة " في ظل غياب تام لمجلس المدينة وجهاز النظافة. 
 
وطالب الأهالي رئيس مدينة زفتي بشن حملات لتنظيف التي يراها يوميا عند مروره تلك الكارثة ورفع القمامة أول بأول وتخصيص اماكن لها .
 
الأهالي يطالبون برفع القمامه
الأهالي يطالبون برفع القمامه

انتشار القمامة بجدران المقابر
انتشار القمامة بجدران المقابر

انتشار القمامه بجوار المقابر
انتشار القمامه بجوار المقابر
 
 

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