استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق الخليل

رام الله (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب ياسر الشويكى "27عاما" برصاص الاحتلال الإسرائيلى، فى منطقة "واد الحصين " شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية؛ بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب، بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل، وتركته ينزف ومنعت أطقم الإسعاف من الوصول إليه، حتى استشهاده

ومن جانبه، قال فوزى الشويكى - والد الشهيد - إنه سمع دوى إطلاق الرصاص، حيث تبين أنه يستهدف نجله الذى يعمل كمحضر فى المحكمة الشرعية، وإنه لم يبلغ من أى جهة عما حدث.

وأشار إلى أن نجله كان يقوم بعمله فى تسليم بلاغات من المحكمة الشرعية فى تلك المنطقة.