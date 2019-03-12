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الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:42 م
خالد صلاح
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إنشاء أماكن لانتظار السيارات بشارع الجمهورية بمركز أبوقرقاص بالمنيا

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:11 م
إنشاء أماكن لانتظار السيارات بشارع الجمهورية بمركز أبوقرقاص بالمنيا محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا
المنيا ـــ فريق المحافظات
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تفقد العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا، أعمال إنشاء أماكن انتظار السيارات بشارع الجمهورية، لتخفيف الزحام والاختناقات المرورية في أوقات الذروة، بالتنسيق مع إدارة المرور بأبوقرقاص، مشددا ًعلى سرعة إنهاء رصف و تخطيط أماكن الانتظار، و إنشاء الأرصفة، وفقاً للاشتراطات و المعايير الفنية المعتمدة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتطوير الميادين والشوارع الرئيسة على مستوى مراكز المنيا، و خطة المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين . 
 
من جانب آخر، أجرى رئيس المركز جولة ميدانية لعدد من الطرق بالمركز، بمرافقه المهندسة إيفيت إسحاق مدير مديرية الطرق، بهدف تحسين شبكة الطرق الداخلية ، وذلك في إطار متابعة أعمال الرصف بمختلف قرى المركز والمدينة ضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بأعمال الرصف طبقا للجدول الزمنى المحدد لها ، حيث شدد على مراعاة مقاييس الجودة والاشتراطات الهندسية المطلوبة ورفع مطابق للمياه والصرف الصحي والغاز والتليفونات قبل الانتهاء من الرصف لتكون في نفس مستوى الأسفلت .
 
 

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