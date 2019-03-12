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الثلاثاء، 12 مارس 2019 05:10 م
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إصلاح عطل فى خط مياه العريش بشمال سيناء

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:58 م
إصلاح عطل فى خط مياه العريش بشمال سيناء جانب من عمليات الاصلاح
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، اليوم، عن الانتهاء من إصلاح عطل بخط مياه رئيسى مغذى لمدينة العريش.
 
واوضح بيان المجلس، انه خلال المتابعة لتصرفات الطلمبات وضغط خط الـ 1000مم، تلاحظ وجود انخفاض في ضغط الخط وقلة المياه الواصلة للعريش .
 
وتم التنسيق مع إدارة المتابعة بالعريش، وتم تحديد مكان تسريب بغرفة بخط الـ 1000مم، بمحبس الغسيل بمنطقة سبيكة بجوار محمية الزرانيق، وعلي أثر ذلك تم الإعداد والتجهيز بالمشاركة مع مسئولى المحطات والخطوط و منطقة بئر العبد، و إدارة المياه والطاقم الفني لشبكات بئر العبد بقيادة احمد بحرى، وفي زمن قياسي تم السيطره والأصلاح وإصلاح عطل بخط 700مم بمنطقة سبيكه وإعادة الضخ مره اخرى.
 
جانب من عمليات الاصلاح (1)
جانب من عمليات الاصلاح (1)

جانب من عمليات الاصلاح (2)
جانب من عمليات الاصلاح (2)

جانب من عمليات الاصلاح (3)
جانب من عمليات الاصلاح (3)

جانب من عمليات الاصلاح (4)
جانب من عمليات الاصلاح (4)

 


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