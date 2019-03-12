إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب الخلافات على إصلاح سيارة بدمنهور

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 4 أشخاص، فى مشاجرة بسبب الخلافات على إصلاح إحدى السيارات بمدينة دمنهور بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية. وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة دمنهور من المستشفى العام، بوصول كل من "ز .ع .ز "63 سنة بالمعاش، مصاب بجروح وكدمات بالأنف، وابنه 37 سنة سائق.

وبسؤالهما اتهما كل من"خ . م.ا" 37 سنة ميكانيكى، مصاب بجروح بالساعد الأيسر، و"ع.ا .ا " 58 سنة عامل مصاب بجرح بالرأس بالتعدى عليهما بالضرب، وإحداث إصابتهما خلال مشاجرة بينهم أثناء تواجدهم بالورشة الخاصة بالمتهم الأول بسبب خلاف على إصلاح السيارة الخاصة بالمصاب الثانى.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، بقيادة المقدم حسن قاسم من ضبط المتهمان، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.