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الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:40 م
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إصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:29 م
إصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم
الفيوم – رباب الجالى
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أصيب 3 مواطنين، فى مشاجرة استخدمت فيها أسلحة نارية بين طرفين بمنطقة الصليبة، بمدينة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، للعلاج، وتم ضبط طرفى المشاجرة.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود بلاغ من الأهالى بوقوع مشاجرة أطلق خلالها أعيرة نارية، وأصيب بعض المواطنين، بمنطقة الصليبة.

وانتقلت مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين أن المشاجرة وقعت بين كل من "أحمد.م.ر" (30 سنة-عاطل)، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وطلقة من نفس العيار، ووالده "م.م" (52 سنة-عامل)، "طرف أول"، وكلا من "مصطفى.ر.م" (24 سنة-عامل)، مصاب بجرح قطعى بالصدر واليد اليسرى، وشقيقه "تامر.ر.م" (38 سنة-عامل)، مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى، "طرف ثاني"، وجميعهم من نفس المنطقة، وأن المشاجرة وقعت بسبب خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة، تعدى على أثرها الأول على الطرف الثانى وأحدث إصابته.

كما أسفرت المشاجرة عن إصابة "علي.م" (19 سنة -عامل)، برش خرطوش بالقدم والذراع الأيسر والذى تصادف مروره أثناء المشاجرة، ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وضبط طرفى المشاجرة، وتبادلا الاتهامات لنفس السبب، واعترف الأول من الطرف الأول بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس.

وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2700 لسنة 2019م جنح قسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

 


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