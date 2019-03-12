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إسلام أباد تدين مقتل 8 باكستانيين على أيدى قوات الأمن الأفغانية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 08:08 ص
إسلام أباد تدين مقتل 8 باكستانيين على أيدى قوات الأمن الأفغانية الشرطة الأفغانية
أ ش أ
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أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل مقتل 8 من مواطنى بلاده فى إقليم "باكتيكا" الأفغانى.
وقال فيصل - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" نقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء - "إن إسلام أباد تدين مقتل 8 من رجال القبائل الباكستانيين الأبرياء فى إقليم "باكتيكا" الأفغانى على أيدى قوات الأمن الأفغانية" . 
ولم يشر المسؤول الباكستانى البارز إلى أى تفاصيل أخرى حول هذه الواقعة، كما أنه لم يرد أى تعليق من الجانب الأفغانى عليها.


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