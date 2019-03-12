إسلام أباد تدين مقتل 8 باكستانيين على أيدى قوات الأمن الأفغانية

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أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل مقتل 8 من مواطنى بلاده فى إقليم "باكتيكا" الأفغانى.

وقال فيصل - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" نقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء - "إن إسلام أباد تدين مقتل 8 من رجال القبائل الباكستانيين الأبرياء فى إقليم "باكتيكا" الأفغانى على أيدى قوات الأمن الأفغانية" .

ولم يشر المسؤول الباكستانى البارز إلى أى تفاصيل أخرى حول هذه الواقعة، كما أنه لم يرد أى تعليق من الجانب الأفغانى عليها.