إسلام أباد تدين مقتل 8 باكستانيين على أيدى قوات الأمن الأفغانية

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل مقتل 8 من مواطنى بلاده فى إقليم "باكتيكا" الأفغانى.
وقال فيصل - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" نقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء - "إن إسلام أباد تدين مقتل 8 من رجال القبائل الباكستانيين الأبرياء فى إقليم "باكتيكا" الأفغانى على أيدى قوات الأمن الأفغانية" .
ولم يشر المسؤول الباكستانى البارز إلى أى تفاصيل أخرى حول هذه الواقعة، كما أنه لم يرد أى تعليق من الجانب الأفغانى عليها.
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