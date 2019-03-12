video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى قرية ببنها يشكون تدهور حالة الطرق والكباري بها.. فيديو وصور

الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:00 ص
أهالى قرية ببنها يشكون تدهور حالة الطرق والكباري بها.. فيديو وصور
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

اشتكي أهالي قرية جمجرة التابعة لمركز ومدينة بنها بالقليوبية، من تدهور حالة الطرق بالقرية خاصة في ظل طول مدة عمل الشركة المسؤولة عن توصيل الصرف الصحي بالقرية والتى تخطت الـ 3 سنوات، إلى جانب تدهور الطريق الرئيسى الذى يؤدى إلى ازدحام السيارات به.

 

وأوضح أهالى القرية، أن الطريق بالقرية يعتبر الممر الرئيسي لــ 12 قرية محيطة، ويعتبر معوق كبير ولا يتم اتخاذ أية خطوات لسرعة انهاء هذه الأزمة، مشيرين إلى أن المحافظة أعلنت منذ فترة توقيع بروتوكول تعاون مع أحد المصانع بالمنطقة لإعادة رصف وتأهيل الطريق من جديد.

 

وتابع الأهالي، أن أحد الكباري بالقرية والذي يخدم ما يزيد عن قري معرض للسقوط نتيجة ظهور أسياخ الحديد منه والتي يتم قصها أولا بأول، وسقوط جوانب الكوبري مما ينذر بكارثة، خاصة وان هذا الكوبرى يمر عليه سيارات للنقل الثقيل.

WhatsApp Image 2019-03-11 at 2.42.37 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-03-11 at 2.42.41 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-03-11 at 2.43.02 PM
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على سائق بمستندات مزورة فى مرور بنها

بيطرى القليوبية: 1050 حملة لمواجهة الكلاب الضالة

جنايات بنها تقضى بحبس منجد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره بالمخدرات

اخبار القليوبية

أخبار مصر

محافظ القليوبية

محافظة القليوبية

مدينة ينها

الصرف الصحي بالقليوبية




لا تفوتك
تعرف على مخالفات بناء لن يتم التصالح عليها فى القانون الجديد

تعرف على مخالفات بناء لن يتم التصالح عليها فى القانون الجديد

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

أنعام سالوسة حماة مصطفى خاطر فى مسلسل "طلقة حظ"

أنعام سالوسة حماة مصطفى خاطر فى مسلسل "طلقة حظ"

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة