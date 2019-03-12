أهالى قرية ببنها يشكون تدهور حالة الطرق والكباري بها.. فيديو وصور

اشتكي أهالي قرية جمجرة التابعة لمركز ومدينة بنها بالقليوبية، من تدهور حالة الطرق بالقرية خاصة في ظل طول مدة عمل الشركة المسؤولة عن توصيل الصرف الصحي بالقرية والتى تخطت الـ 3 سنوات، إلى جانب تدهور الطريق الرئيسى الذى يؤدى إلى ازدحام السيارات به.

وأوضح أهالى القرية، أن الطريق بالقرية يعتبر الممر الرئيسي لــ 12 قرية محيطة، ويعتبر معوق كبير ولا يتم اتخاذ أية خطوات لسرعة انهاء هذه الأزمة، مشيرين إلى أن المحافظة أعلنت منذ فترة توقيع بروتوكول تعاون مع أحد المصانع بالمنطقة لإعادة رصف وتأهيل الطريق من جديد.

وتابع الأهالي، أن أحد الكباري بالقرية والذي يخدم ما يزيد عن قري معرض للسقوط نتيجة ظهور أسياخ الحديد منه والتي يتم قصها أولا بأول، وسقوط جوانب الكوبري مما ينذر بكارثة، خاصة وان هذا الكوبرى يمر عليه سيارات للنقل الثقيل.