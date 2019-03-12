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أهالى الأقصر يعثرون على طفلين حديثى الولادة بشارع التليفزيون ومنطقة الرضوانية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:57 م
أهالى الأقصر يعثرون على طفلين حديثى الولادة بشارع التليفزيون ومنطقة الرضوانية طفل حديث الولادة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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عثر الأهالى بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، على طفلين حديثى الولادة فى شارع التليفزيون وبمنطقة الرضوانية، وتم نقلهما على الفور لمستشفيات الأقصر العام والأقصر الدولى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك لحين إيداعهما فى دور رعاية حتى العثور على أسرتيهما.

والبداية كانت بتقى غرفة النجدة إخطار من الأهالى بشارع التليفزيون، يفيد بعثورهم على طفل حديث الولادة ملفوف فى قطعة قماش بيضاء اللون وفى حالة صحية سيئة، وتم على الفور نقله لمستشفى الأقصر الدولي، كما عثر أهالى منطقة الرضوانية على طفل آخر صباح اليوم وتم نقله لمستشفى الأقصر العام، وجارى فحص كاميرات المراقبة بالمناطق المحيطة بأماكن العثور على الطفلين لضبط مرتبكى الواقعتين، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

 


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