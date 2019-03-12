أمين جامعات إفريقيا: اختيار رئيسى جامعة عين شمس والأزهر أعضاء لتطوير التعليم

كتب لؤى على

تقدم الدكتور ايتيان أهيلى، الأمين العام لاتحاد الجامعات الأفريقية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، مشيرا إلى أن حضور وزير التعليم العالى لحفل اليوم، يعد تأييدا واسعا لنشاط اتحاد الجامعات الأفريقية، والاهتمام الذى أبدته جامعة الأزهر فى افتتاح المقر يعد فرصة طيبة لتجميع الجامعات أفريقيا.

وأضاف أهيلى، خلال كلمته في حفل افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجامعة الأزهر: "وزير التعليم العالى أبلغكم خالص تحيات وتقدير الجامعات الأفريقية على جميع الجهود التي بذلتوها في القارة الأفريقية، بعد أن وافقتم على تدشين المقر الخاص بنا فى مصر".

وأضاف: إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أشكركم على توجيهكم الدائم لجامعة الأزهر الذي أدى إلى قيامها أداء عالي الجودة على المستوى الإفريقي، والاتحاد الإفريقي للجامعات يقدر مجهوداتكم لافتتاح المقر الإقليمى، لاتحاد جامعات شمال أفريقيا بجامعة الأزهر"، لافتا إلى أن إنشاء مكتب يمثل أفريقيا بجامعة الأزهر يعد نقطة مركزية لتنفيذ استراتيجية أفريقيا فى مصر" .

وأشار الأمين العام لاتحاد الجامعات الأفريقية، إلى إن الكثير من الطلاب تقدموا للدراسة بكليات الطب في بعض جامعات أفريقيا، إلا إنهم وجدوا صعوبة فى ذلك، ونسعى من خلال المكتب الإقليمى للتغلب على تلك المشكلات، مشيرا إلى أن المقر الإقليمى لاتحاد جامعات شمال أفريقيا يهدف إلى إعادة تطوير التعليم العالي، لافتا إلى أن الجامعات الأفريقية تسعى إلى إنشاء مقار إقليمية بمعظم الدول الإفريقية، وهى خطوة ثانية من أجل تفعيل استراتيجية التعليم العالى القارية لعام 2025 التى تسعى إلى تضافر الجهود لدعم التعليم والتكنولوجيا.

وقال: الاتحاد وضع استراتيجيته لتطوير جودة التعليم العالى، وافتتاح المقر اليوم هو خطوة نفخر بها وجيدة، وهو تأكيد على أن الرئيس السيسي مهتم بتنفيذ استراتيجية التعليم العالي، ووجود المقر الإقليمي على أرض مصر أمر نفخر به، لافتا إلى أنه تم اختيار شخصيتين من مصر أعضاء بالاتحاد، وهما الدكتور عزت عبدالوهاب رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، للمساعدة فى تطوير العلمية التعليمية.

شارك فى الحفل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور أورلاندو أنتونيو، رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، والدكتور ايتيان أهيلي، الأمين العام لاتحاد الجامعات الأفريقية، ولفيف من المسؤولين وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية.

وتنطلق يوم الخميس القادم أولمبياد طلاب الجامعات الأفريقية، الذى تستضيفه جامعة الأزهر، بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات المصرية، في الفترة من 14 إلى 18 مارس الجارى، بمشاركة أكثر من 600 رياضى من طلاب الجامعات الأفريقية، وذلك فى أكبر حدث رياضى طلابى أفريقى تستضيفه مصر.

وتعقد هذه الفعاليات فى إطار سلسلة الأنشطة والمبادرات التى أطلقها الأزهر الشريف، بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال عام 2019، وذلك فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة استثمار وتَوظيف كلّ عناصرِ الثّقل الأزهري في أفريقيا، لمواكبة التحركات المصرية تُجاهَ القارة السمراء.